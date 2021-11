GUILLEMETTE, Raymond



À son domicile de Cap-Saint-Ignace, le 18 novembre 2021, à l'âge de 92 ans et 10 mois, est décédé monsieur Raymond Guillemette, époux de madame Denise Guimont. Il était le fils de feu dame Dorina Ringuette et de feu monsieur Robert Guillemette. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: France, Lise (Denis Hudon), Michel (Sonia Bilodeau) et Daniel (France Martin); ses cinq petits-enfants: Charles Payette (Andrew Hewlett) et Alexis Hamelin (Elisabeth Nunes), Jean-Denis (Valérie Gagné) et Sébastien Hudon (Mélanie St-Amant) ainsi que Frédéric Guillemette (Stéphanie Guillemette); ses 4 arrière-petits-enfants: Sophie, Nicolas et Jérémie Hudon ainsi que Béatrice Hudon. Il était le frère et le beau-frère de: Gérard (feu Jeannine Sylvestre - feu Anne-Marie Leblanc), feu Roger (feu Denise Landry - Lucille Corriveau), feu Marcel (feu Gisèle Marchand), Murielle (feu Fernand Bernier) et feu Gisèle Guillemette (feu Léon Leblanc); de la famille Guimont: Laurette (feu Jean Rouleau), feu Martin, feu Jean-Louis, Céline (Harry Casey) et Hélène (feu Jean-Yves Collin), Sont aussi affectés par son départ, ses neveux et ses nièces, ses cousins et cousines, autres parents et ses amis(es). Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, 350, boul. Taché Ouest, Montmagny (Québec) G5V 3R8 ou à La Maison d'Hélène 350, avenue Saint-David, Montmagny (Québec) G5V 4P9, https://www.jedonneenligne.org/maisonhelene/DIMMAISON/ Des formulaires seront disponibles à l'église.où les membres de sa famille vous accueilleront à compter de 9h30, suivies de l'inhumation de ses cendres au cimetière paroissial.