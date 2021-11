JULIEN, André



À l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ), le 8 novembre 2021, à l'âge de 90 ans, est décédé monsieur André Julien, époux de madame Marie-Pierre Paquet et fils de feu Samuel Julien et de feu Georgiana Mercure. Il laisse dans le deuil, outre son épouse madame Paquet, sa fille Guylaine (Richard Têtu), ses fils: Jean (Sylvie Martin) et Simon (Chantale Maurice) et ses petites-filles: Laurence et Michaëlle. Il est parti rejoindre ses frères et sœurs: Eva, Simone (feu Henri Gauthier), Roland (feu Berthe Marcotte), Roch, Alexandre (Annette Bédard) et Thérèse (feu Jean-Louis Plamondon). Il laisse aussi dans le deuil ses beaux-frères et belle-sœurs de la famille Paquet: feu André (feu Pauline Germain), feu Clément (feu Rose Derome), feu Émilien, feu Suzanne, feu Marie-Jeanne (feu Maurice Leclerc), feu Benoit, Patrice (Juliette Bourgoing), feu François (Gabrielle Chastenay), Gemma (feu Magella Lavallée) et Jean-Baptiste; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis. La famille tient à remercier spécialement le Dr Gaston Verret pour les soins prodigués durant toutes ces années. La famille recevra les condoléances, en présence du corps, à lale vendredi 26 novembre 2021 de 19h à 21h et samedi, jour des funérailles, de 9h à 10h30.et de là au cimetière paroissial. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur du Québec https://www.coeuretavc.ca/