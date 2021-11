CLOUTIER, Jean-Guy



À l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré, le 5 novembre 2021, à l'âge de 80 ans, nous a quittés monsieur Jean-Guy Cloutier, époux de dame Colette Paré. Il était le fils de feu monsieur Robert Cloutier et de feu dame Marie-Ange Drouin. Il demeurait à Château-Richer.La famille vous accueillera pour une rencontre de solidarité 1h30 avant la cérémonie soit de 12h30 à 14h. Les cendres seront déposées au cimetière de Sainte-Anne-de-Beaupré sous la direction desIl laisse dans le deuil outre son épouse Colette, son fils Normand Cloutier; sa petite-fille adorée Mireille Cloutier-Tremblay; ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs: feu Richard (Jeannine Cauchon), Henri (Lucille Brie), feu Yolande (Roger Levasseur), Denis (Madeleine Leblanc) et Anne (Claude Boucher). Il quitte également son filleul Benoît ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). La famille souhaite remercier sincèrement le docteur Robert Cadrin pour sa disponibilité et les bons soins prodigués. Merci également à l'équipe du CLSC Orléans pour toute l'attention portée envers Jean-Guy. Que toute marque de sympathie se traduise par un don à la Fabrique de Château-Richer, 179, rue de l'Église, Château-Richer, Québec G0A 1N0. Les dons seront recueillis à l'église.