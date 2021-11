LAVOIE, Carmen



C'est avec une immense tristesse que nous vous faisons part du décès précipité de Mme Carmen Lavoie survenu le 10 novembre 2021. Elle était la fille de feu monsieur François Lavoie et de feu dame Marie-Jeanne Tremblay. Madame Lavoie était l'épouse adorée de monsieur Carol Bouchard. Elle demeurait à Saint-Raymond. Tous ceux qui ont eu la chance de croiser sa route se souviendront de son sourire contagieux, sa grande gentillesse et son amour infini pour sa famille. La famille recevra les marques de sympathie,. La direction des funérailles a été confiée à La Coopérative funéraire de la Rive-Nord. Outre son époux, Mme Lavoie laisse dans le deuil ses enfants : Éric Bouchard (Martine Robitaille) et Julie Bouchard (Stéphane Tremblay); ses petits-enfants chéris : Kyna, Marion, Alexandre et Nathan; ses frères et sœurs : Louisette, Adrienne (feu Robert Maltais), Nicole (Gérard Côté), Colette (René Gagnon), Jeannine (James McEachern), Maurice (Francine Lévesque Comeau) et Mario (Johanne Jacques); ses beaux-frères et belles-sœurs : feu Jocelyne (Ginette Girard), Sylvie (Francine Godin), Francine (Denis Blackburn), Claude et René. Elle laisse également dans le deuil sa filleule Marilyn Lavoie (Mathieu Tessier), son filleul Benoit Bouchard, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et amis. La famille tient à remercier le personnel ambulancier de Saint-Raymond. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La Fondation Santé Portneuf fondation@santeportneuf.ca