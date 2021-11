ROY, Paul-Émile



À Québec, le 8 novembre 2021, est décédé monsieur Paul-Émile Roy à l'âge de 87 ans. Il était l'époux bien-aimé de madame Paulette Gauvin depuis 64 ans. Il était le fils de feu monsieur Roméo Roy et feu madame Léonie Delage. Il laisse dans le deuil ses enfants: Johann (Patrick Rouleau), Jocelyn (Johanne Guérin), Chantal (Guy Plante) et Simon (Manon Champagne); ses petits-enfants: Sarah-Émilie (Steven Henkel), Catherine (Rémi Périvolas), Jean-Sébastien (Anne-Sophie Talbot), Vincent (Safia Daoua), Geneviève (Éloi Poudrier), Anne-Sophie (Jean-Pierre Morin), Jean-Michel (Charlotte Larose), Luc Olivier (Frédérick Patoine), Maxime (Stéphanie Darvault) et Mathieu ainsi que ses arrière-petits-enfants: Hannah, Marie, Lisa, Agathe et Nathan. La famille aimerait remercier le personnel de la résidence Jolicoeur pour les bons soins prodigués et l'attention apportée à leur père. La famille recevra les condoléancesde 13h à 15h auVos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la société québécoise de l'Alzheimer. Vos messages de condoléances peuvent être laissés sur notre site internet au:www.dignitequebec.com