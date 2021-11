RENAUD, Madeleine Lepage



À l'Hôpital Saint-François d'Assise, le 8 octobre 2021, à l'âge de 94 ans, est décédée Madeleine Lepage, conjointe de feu Rosaire Flamand. Elle était la fille de feu monsieur Roméo Lepage et de feu dame Berthe Caron. Native de Rimouski, elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9 h à 11 h.Après la liturgie, la famille se rendra au mausolée du Parc Commémoratif la Souvenance, où ses cendres iront reposer dans son columbarium. Elle laisse dans le deuil ses fils: Alain et Dany Renaud (Claire Nolin); son gendre Jean-Claude Fortier (Odette Bouchard); ses petits-enfants: Éric Renaud (Lyne Nadeau), France Renaud, Jean-François Fortier (Alexandra Renaud), Sebastien Fortier et Jessica Renaud; ses arrière-petits-enfants: Francesca, Samuel, Éloïse, Maysane, Layana, Alice, Juliette, Antoine et Océanne; son arrière-arrière-petite-fille Romy; ses frères: Gaston (Charlotte) et feu Raymond (Pierrette); ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle est allée rejoindre son fils Raynald, sa fille Carole et tous ses frères et sœurs décédés, ainsi que son conjoint Rosaire.