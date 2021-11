BORGIA, Gilberte



Au Centre d'hébergement de Saint-Raymond, le 14 novembre 2021, à l'âge de 87 ans et 9 mois, est décédée dame Gilberte Borgia, épouse de feu monsieur Jacquelin Paquet, fille de feu monsieur Raymond Borgia et de feu dame Rose-Aimée Moisan. Elle demeurait à Saint-Raymond. La famille vous recevra pour un moment de reconnaissance à lade 9 h à 10 h 30, suivi d'en présence des cendres, et de là au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à la Coopérative funéraire de la Rive-Nord. Madame Borgia laisse dans le deuil ses proches-aidants et neveu Jacques Borgia et Josée Richard; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Paquet : feu Jacqueline (feu Herman Béland), Robert (Huguette Dion), Claire (Georges Déry); ses filleules Lucie Béland et Nancy Paquet, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses frères et sœurs : feu Gratien (feu Florida Genois), feu Fernando (feu Lucette Gauvin, Geneviève Leclerc), feu Louis-Philippe (feu Yvonne Hardy), feu Aline (feu Gérard Maheu), feu Aurélius (feu Maria Beaumont, Pierrette Piché), feu Valère (feu Yvonne Drolet), feu Noéma (feu Maurice Rochette), feu Denise (feu Omer Voyer), feu Jean-Charles (feu Thérèse Julien), feu Marcel (Pierrette Tremblay), feu Camilien (feu Rita Corriveau) et feu Maximilien (feu Jacqueline Déry). La famille tient à remercier sincèrement le personnel du 1er étage du Centre d'hébergement de Saint-Raymond, pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vous soignez les résidents avec passion et amour! Merci pour tout! Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Santé Portneuf : https://www.jedonneenligne.org/fsportneuf/Des formulaires seront disponibles au salon lors des condoléances.