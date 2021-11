Football universitaire: un tailgate différent pour la Coupe Vanier

Le traditionnel tailgate du Rouge et Or de l’Université Laval sera de retour au Stade Telus pour la Coupe Vanier le 4 décembre dans une nouvelle formule, et ce, même si l’équipe ne prendra pas part à la finale.

Les festivités d’avant-match avaient été annulées pour tous les matchs du Rouge et Or cette année, en raison de la situation sanitaire.

Contrairement aux habituels tailgates, il ne sera pas possible pour les amateurs de football d’accéder en voiture aux festivités. Ils ne pourront pas non plus apporter leurs propres consommations.

Le passeport vaccinal et une preuve d’identité seront requis pour prendre part aux activités d’avant-match, qui débuteront à 10 h.

