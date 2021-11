Photo courtoisie

Émilie Chamberland, Anne-Sophie Bédard, Frédérique Audette et Ann-Sophie Roberge (de gauche à droite sur la photo), étudiantes au Cégep de Sainte-Foy en Gestion commerciale, ont créé un nouvel événement consacré à l’entrepreneuriat. « Jasons d’entrepreneuriat », activité créée dans le contexte de leur parcours scolaire, se veut une rencontre entre les entrepreneurs et les jeunes intéressés par le monde des affaires et une opportunité de réseautage pour tous les participants. Lors de l’événement qui se déroulera en soirée, le lundi 29 novembre au Centre des congrès de Lévis, les participants pourront entendre le conférencier Sylvain Boudreau et assister à des entrevues au cours desquelles Catherine-Emmanuelle Laliberté, la présidente d’Elliott & Lily, et Thierry Veilleux, le fondateur et directeur des opérations de Comptabilité Livia, parleront de leur parcours entrepreneurial. L’objectif ultime est d’informer les gens d’affaires sur l’entrepreneuriat, mais aussi de motiver ceux et celles, particulièrement les jeunes, qui aimeraient se lancer en affaires.

► Renseignements et achats de billets pour la soirée : Jasons d’entrepreneuriat sur Eventbrite, ou www.facebook.com/events/2660633557576964.

Le Galopin a 30 ans

Photo courtoisie

Le 25 novembre 1991, Sylvain Boudreau (photo) et trois associés (Mario Martel, Alain Rabaud et Gaston Couillard) ouvraient leur restaurant, le Galopin, situé au 3135, chemin Saint-Louis (voisin de l’hôtel Sépia), dans l’arrondissement Sainte-Foy à Québec. 10 plus tard, Caroline, la conjointe de Sylvain se joignait à l’aventure. Maintenant, 30 ans plus tard, Sylvain et Caro y sont toujours en compagnie du chef Éric Fortin qui dirige la brigade de cuisine depuis 25 ans alors qu’Alain et Jacques Parent, en salle, sont toujours présents depuis le début du Galopin qui encore aujourd’hui demeure un incontournable parmi les excellentes tables de la région de Québec. Bonne fête Galop !

Faire la différence

Photo courtoisie

À nouveau cette année (après une année d’absence en raison de la COVID-19), le Club des Optimistes ainsi que les Chevaliers de Colomb procéderont à une collecte de dons en denrées alimentaires non périssables et de dons en argent dans plusieurs quartiers de Saint-Nicolas (Lévis) au profit du Service d’entraide Bernières–Saint-Nicolas qui offre les paniers de Noël et l’aide alimentaire régulière. La collecte aura lieu le samedi 27 novembre pour certains quartiers de Saint-Nicolas alors qu’elle se terminera par une tournée des résidences le samedi 4 décembre.

En souvenir

Photo courtoisie

Le 25 novembre 2016. L’ancien président cubain et le père de la révolution cubaine, Fidel Castro (photo), meurt à l’âge de 90 ans. Il aura dirigé la République de Cuba, pendant 49 ans, comme premier ministre de 1959 à 1976 et ensuite comme président du Conseil d’État et président du Conseil des ministres de 1976 à 2008. C’est son frère Raúl Castro qui lui a succédé jusqu’en 2018 avant l’arrivée de Miguel Díaz-Canel comme président de la République de Cuba.

Anniversaires

Photo courtoisie

Michel « Mike DeWay » Lavoie (photo), chanteur de blues de Québec, 66 ans...François Tremblay, ex-président des opérations de la Société des établissements de jeux du Québec, 63 ans...Jean Gagnon, ex-défenseur des Remparts (1973-74 à 1975-76) 65 ans...Sébastien Benoît, animateur de télé et de radio, au Québec, 49 ans...Gilbert Delorme, hockeyeur québécois de 1981-90 avec Canadiens (1981-1983), Blues, Nordiques (1985-1987), 59 ans...Pierre Marcotte, animateur télé (Les Tannants), fier résident de Charlevoix, 83 ans...

Disparus

Photos courtoisie

Le 25 novembre 2020 : Marc-André Bédard (photo), 85 ans, ex-ministre péquiste. Élu député de Chicoutimi en 1973, il a notamment occupé les fonctions de ministre de la Justice et de vice-premier ministre... 2020 : Diego Maradona (photo), 60 ans, légende argentine du soccer... 2019 : André Bisson, 90 ans, directeur et professeur en administration des affaires à l'Université Laval et aussi été directeur de l'Institut des banquiers canadiens... 2018 : Claude Péloquin, 76 ans, poète, écrivain, auteur-compositeur-interprète, scénariste et réalisateur québécois... 2012 : Earl "Speedo" Carroll, 75 ans, chanteur américain avec le groupe The Cadillacs... 2011 : Vassili Alexeiev, 69 ans, haltérophile soviétique... 2004 : Arthur Hailey, 84 ans, écrivain britannique... 2001 : Claude Saint-Denis, 66 ans, mime québécois... 1997 : Barbara, 67 ans, chanteuse française... 1990 : Gaétan Labrèche, 59 ans, comédien québécois... 1974 : U Thant, 65 ans, 3e secrétaire général des Nations Unies.