Le film Aline cartonne en France

Alors qu’il prend l’affiche vendredi sur près de 100 écrans à travers le Québec, le film Aline continue de cartonner en France.

Moins de trois semaines après sa sortie dans l’Hexagone, la comédie de Valérie Lemercier, librement inspirée de la vie de Céline Dion, a déjà attiré près d’un million de spectateurs dans les salles françaises.

Par ailleurs, la sortie publique de Claudette et Michel Dion contre Aline a eu des échos jusqu’en France. Quelques médias français comme Madame Figaro, France Info et Voici ont repris ces derniers jours les propos virulents de la sœur et du frère de Céline Dion sur le film.