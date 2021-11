Temps des Fêtes: les traiteurs inondés de commandes

Les restaurateurs et traiteurs sont déjà pratiquement saturés de commandes et de réservations pour le temps des Fêtes.

Dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, au traiteur Aux Petits Oignons, la frénésie se fait déjà sentir. «C'est un peu la folie furieuse. Je ne sais plus où me mettre. Le téléphone ne dérougit pas. Je pars deux heures; quand j'arrive, on parle de 80 messages, en plus des courriels, des messages sur “Messenger”», a expliqué la propriétaire, Anne-Julie Poitras.

Le calendrier est pratiquement plein et le traiteur doit déjà planifier des commandes pour le début de l'année. «J'ai déjà débuté mon agenda pour janvier 2022. Décembre, on parle de quelques places de disponibles, mais ça s'envole vite», a ajouté la propriétaire.

En restaurant, les réservations sont pratiquement complètes pendant tout le mois de décembre.

«À partir de la semaine prochaine, nous, on est déjà plein, la dernière de novembre jusqu'au début janvier. Peut-être une place pour un groupe. Mais il n'y a pas d'annulation, les gens sont au rendez-vous», a affirmé le directeur général de la Voie Maltée, Daniel Giguère.

«Ça n'arrête pas présentement, on commence déjà à avoir le mois de décembre complet au niveau des groupes et des réservations. Il reste quand même des places pour les couples», a souligné le gérant du restaurant Chez Georges, Karel Leclerc.