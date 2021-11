L’Océanic prêt pour un programme double face aux Olympiques

RIMOUSKI | Après avoir joué beaucoup de hockey dernièrement, l’Océanic a eu cinq jours pour se préparer à un programme double à domicile vendredi et samedi face aux coriaces Olympiques de Gatineau, une des meilleures formations du circuit Courteau depuis quelques semaines.

«Après un lent départ. Les Olympiques jouent de gros hockey présentement. C’est un beau défi pour l’équipe. On s’est bien reposé cette semaine. Aujourd’hui (jeudi), il y avait énormément d’énergie à l’entraînement. Je peux vous confirmer qu’une tempête de neige s’en vient. Les Olympiques alignent une pléiade de choix de première ronde, dont quatre de l’année passée. Ils ont des bons 20 ans et Zach Dean qui est l’un des meilleurs joueurs de son âge (18 ans et un choix de première ronde des Golden Knights de Vegas), sans oublier la première paire de défenseurs formée de Tristan Luneau et Isaac Belliveau qui relance très bien l’attaque», a analysé l’entraîneur-chef de l’Océanic, Serge Beausoleil.

Des joueurs en terrain connu

Les deux meilleurs pointeurs des Olympiques, Mathieu Bizier et Cole Cormier, sont d'anciens joueurs de l’Océanic, tout comme Belliveau et le joueur de 20 ans, Mikaël Martel. Dans le camp de l’Océanic, le défenseur de 20 ans Gabriel Jackson a joué l’an dernier avec les Olympiques. « Ça va être spécial de jouer contre eux. Nous formions un beau groupe là-bas. J'étais déçu de quitter. Je m’attends à ce qu’ils misent sur la vitesse. c'est leur marque de commerce », a mentionné celui qui a muselé les meilleurs éléments des Sags, dimanche dernier avec son partenaire Jérémie Biakabutuka.

Serge Beausoleil a eu de bons mots pour Alex Drover qui obtient des points avec régularité, en plus d’avoir grandement amélioré son jeu défensif. «Il était réputé pour jouer seulement d’une façon, soit offensif. En ce moment, il avance, il est réceptif et incorpore de nouveaux aspects du jeu. Il fait des progrès fulgurants, les points s’accumulent et la confiance de l’entraineur grandit envers lui», a-t-il commenté.

Hamrla devant le filet

L’Océanic sera privée des services de Luke Coughlin et Maël St-Denis qui ont quitté pour le Défi des moins de 17 ans. Maxim Coursol a pratiqué avec contact pour la première fois depuis sa blessure subie le 17 octobre et il pourrait renouer avec l’action en fin de semaine. «Il était très important pour nous qu’il joue après six semaines d’inactivités avant de penser l’envoyer avec le programme», a précisé son entraîneur. C’est Patrik Hamrla qui sera devant le filet vendredi.