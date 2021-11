Une première bordée de neige attendue vendredi dans la région de Québec

La région de Québec pourrait recevoir sa première bonne bordée de neige de l’année vendredi, alors qu’on s’attend à une accumulation de plus de 10 centimètres au courant de la journée.

C’est une dépression provenant des Grands Lacs et qui se retrouvera au-dessus de la région, vendredi, qui sera responsable de ces précipitations. Une alerte météo d’Environnement Canada est donc en vigueur dans la grande région de Québec.

D’après l’organisation gouvernementale, les secteurs de Bellechasse, Côte-de-Beaupré—L’Île-d’Orléans, Lévis, Lotbinière, Portneuf, Québec, Saint-Lambert et Valcartier—Stoneham seront touchés.

On s’attend donc à une accumulation possible de plus de 10 cm d’ici samedi matin. Plus au sud, c’est la pluie qui se changera graduellement en flocon, ce qui diminuera la quantité de flocons attendue.

Environnement Canada stipule toutefois que les simulations montrent encore « beaucoup de variabilité » sur la trajectoire du système. Le scénario pourrait donc être sujet à changement.

Secteurs touchés dans la province

Beauce

Drummondville – Bois-Francs

Estrie

Haute-Gatineau -Lièvre – Papineau

Laurentides

Mauricie

Mont-Laurier

Montmagny – L’Islet

Montréal métropolitaine – Laval

Parc du Mont-Tremblant – Saint-Michel-des-Saints

Québec

Vallée du Richelieu – Saint-Hyacinthe

Vaudreuil – Soulanges - Huntingdon

