Rudy Camacho officialise son départ de Montréal

Le défenseur du CF Montréal Rudy Camacho a annoncé officiellement qu’il quittait la métropole québécoise pour de nouveaux défis, jeudi.

Le Français a été élu joueur défensif de l’année par le Bleu-Blanc-Noir lors du bilan de fin de saison de l’équipe, mardi. Son contrat venait toutefois à échéance le 31 décembre prochain et les deux parties ont préféré ne pas poursuivre leur entente, après quatre campagnes.

Camacho a de loin connu sa meilleure saison en 2021, étant devenu un véritable incontournable dans la charnière centrale après quelques années d’adaptation. Il a disputé 34 matchs toutes compétitions confondues cette année, écopant au passage de trois cartons rouges.

L’athlète de 30 ans s’est également trouvé des instincts offensifs à de bons moments, amassant trois buts et une passe décisive cette saison.

«Merci pour tout Montréal. Mon aventure s’arrête aujourd’hui. [...] Vous avez maintenant un supporter de plus parmi vous. Allez Montréal», a écrit Camacho sur son compte Instagram, jeudi.

«[J’ai] le sentiment d’avoir tout donner [sic] dans les bons comme dans les mauvais moments. Je me sens ici chez moi, j’ai découvert une culture magnifique, des gens incroyable [sic] et me suis fais [sic] beaucoup d’amis.»

L’arrière n’a pas laissé d’indice à propos de sa prochaine destination. Avant de rejoindre Montréal, il évoluait avec le club de Waasland-Beveren, en Belgique.