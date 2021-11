BÉRUBÉ, Jean-Marc



Mme Ginette Turmel, son épouse; Mme Marie-France Bérubé et M. Benoit Drouin, M. Joël Bérubé et Mme Diane Boisvert, ses enfants; Samuel, Alex-Ann, Raphaëlle, ses petits-enfants; Victoria, son arrière petite-fille; M. J. Émile Bérubé et Mme Marie-Louise Leblond (feu) parents; Guy, Jacqueline, Janet, Monique, Patricia, Réjean, (feu) Marcel, Marie, sa fratrie; ses amis et toute sa famille ont la tristesse de vous faire part du décès de Jean-Marc Bérubé, le 30 octobre, 2021 dans sa 83e année. Les obsèques se dérouleront aude 13h30 à 16 h.