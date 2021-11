Accessoires de cuisine: des balances qui font le poids

Pleine capacité

Photo courtoisie, Linen Chest

La balance numérique de cuisine Zwilling « Enfinigy » dévoile un design élégant et épuré qui trouvera sa place dans les cuisines de style contemporain. Pouvant peser jusqu’à 10 kg (22 livres) sur sa grande surface en verre, un gros poulet ou une portion de pâte généreuse s’y dépose sans problème. L’écran ACL est lisible de tous les angles et un câble de chargement USB est inclus.

► linenchest.com > 119,99 $

La nutritionnelle

Photo courtoisie, Starfrit

Voici l’outil idéal pour gérer la valeur nutritive des aliments consommés sur une base journalière ou hebdomadaire. Cette balance nutritionnelle Starfrit (capacité de 11 livres ou 5 kg) est programmée pour calculer les valeurs nutritives (calories, protéines, glucides, sodium, lipides, cholestérol, fibres) de 999 aliments ou ingrédients, puis peut les additionner au fil de la journée. Indicateur de température, minuterie, conversion des unités de mesure, fonction de remise à zéro et arrêt automatique compris.

► starfrit.com > 49,99 $

La colorée

Photo courtoisie, La Guilde culinaire

Cette balance Escali Arti précise à 1 g près s’affiche dans plusieurs couleurs pour ajouter du « punch » à votre cuisine. Possédant une surface lisse en verre, un grand écran et des touches de fonctions tactiles, elle peut mesurer de grandes quantités en raison de sa capacité de 7 kg. Ses diverses fonctions (maintien de l’affichage, tare et arrêt automatique) la rendent encore plus pratique. Plusieurs autres couleurs sont disponibles, dont rouge, orange, rose désert et bambou.

► laguildeculinaire.com > 49,95 $

La mécanique rétro

Photo courtoisie, Starfrit

En réservant une place sur votre comptoir pour cette balance mécanique de style rétro Starfrit, celle-ci deviendra un élément de curiosité très pratique. Elle possède un bol amovible en acier inoxydable, ainsi qu’un bouton de calibrage situé au-dessus du cadran. D’une capacité de 11 livres ou 5 kg, elle donne des mesures précises à 20 g ou 1 once près.

► starfrit.com > 29,99 $

Avec simplicité

Photo courtoisie, Ricardo

Composée d’une plateforme en acier inoxydable avec écran à commandes tactiles, cette balance Ricardo est aussi facile à lire qu’à utiliser. D’une capacité de 11 lb ou 5 kg et précise à 1 g près, elle inclut également des fonctions de remise à zéro et de pesée à vide pour encore plus de commodité.

► boutique.ricardocuisine.com > 36,99 $