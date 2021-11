André Robitaille: faire œuvre utile pour les ados atteints de cancer

André Robitaille va à la rencontre d’adolescents atteints de cancer dans le documentaire La vie devant moi, qui montre leur courage, leur détermination et leur soif de vivre alors qu’ils participent à des expéditions thérapeutiques.

Des médecins et des infirmières bénévoles prennent part à ces sorties en nature organisées par la Fondation Sur la pointe des pieds.

André Robitaille, qui a été engagé dans ce projet au cours des trois dernières années, s’entretient avec les jeunes avec beaucoup d’humanité, de délicatesse et d'humour.

«J’ai le sentiment de faire œuvre utile. Mes bons moments dans les expéditions, c’était de me taire et d’écouter les jeunes partager devant un feu de camp ou en canot», a-t-il raconté à l’Agence QMI.

Recevoir un verdict de cancer équivaut, pour un ado, à freiner son élan vers l’âge adulte. Et la souffrance de l’âme, qui s’ajoute aux douleurs physiques, est surtout liée à l’isolement et à la solitude dans la maladie.

André Robitaille écoute les participants et s'abandonne à ses émotions. Il leur fait même parler de la mort. «Les jeunes me disaient que ça leur faisait du bien d’avoir ces questions, car on ne sait pas quoi dire, quoi faire, devant quelqu’un qui a le cancer, encore moins devant un jeune de 15 ans», a-t-il relaté.

«Au-delà du cancer, la vie continue avec cette maudite maladie, a-t-il poursuivi. C’est un peu l’objectif des expéditions thérapeutiques: montrer que la vie est encore présente, que ton corps est encore capable, même si tes muscles lâchent et que ça ne va pas si bien entre tes deux oreilles. Tu dois ramer dans tous les sens du terme pendant les expéditions.»

Reconnecter avec soi-même

Il croit que les ados se reconnectent avec eux-mêmes et entre eux, et que ce partage en nature et au grand air leur fait le plus grand bien.

«Je pense à Vincent, qui ne voulait pas être là au départ. Il a finalement tripé et il faut remercier son infirmière qui lui a dit que ça lui ferait du bien. La guérison de l’âme, la clinique a la misère à faire ça», a souligné André Robitaille.

PHOTO COURTOISIE

Il faut dire que durant les expéditions en rabaska dans le bassin du poisson blanc ou en rafting sur la rivière Magpie, certains jeunes étaient très malades et devaient même se soumettre à des injections sous la supervision de médecins et d’infirmières.

Le documentaire réalisé par Simon C. Vaillancourt et produit par Productions Nova Média est dédié à Arielle, une participante qui est malheureusement décédée pendant le projet.

Le documentaire La vie devant moi sera diffusé dans le cadre de Doc Humanité, ce samedi, à 22 h 30, sur ICI Télé.

Une grande rencontre avec Jean-Pierre Ferland

PHOTO COURTOISIE

André Robitaille, qui vient de célébrer la 300e émission des Enfants de la télé avec sa complice Édith Cochrane, proposera le 13 décembre prochain un grand entretien avec Jean-Pierre Ferland sur ICI Télé. Cette rencontre s’inscrit dans la foulée de celles faites avec la regrettée Janine Sutto et Dominique Michel.

«Jean-Pierre a été généreux et je salue son ouverture d’esprit. Il a une belle vie, mais ce n’est pas une entrevue "carrière", c’est plus philosophique. Je m’en vais chez lui vendredi pour lui montrer le documentaire et j’ai hâte de le revoir», a dit l’animateur.

«On a eu un "rendez-vous", Jean-Pierre et moi, parce qu’il était en confiance. On est complices depuis plusieurs années, je suis allé loin, j’ai poussé la patente. C’est plus un entretien qu’une entrevue.»

L’émission Je suis un Ferland sera diffusée le lundi 13 décembre, à 21 h, sur ICI Télé.

