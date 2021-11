Claude Julien confirmé à la barre de l'équipe canadienne

L’ancien entraîneur-chef du Canadien de Montréal Claude Julien dirigera bel et bien la formation canadienne qui participera à deux événements en Europe, dont la Coupe Spengler, durant le mois de décembre.

Hockey Canada a confirmé la nouvelle, vendredi matin, précisant que Julien et ses adjoints Bruce Boudreau et Scott Walker seront d’abord à Moscou, dès le 15 décembre, pour la Coupe Channel One. Les Russes, les Suédois et les Finlandais prendront part également à ce tournoi à la ronde, auquel le Canada n’a pas participé depuis 2017.

À propos de la Coupe Spengler, l’équipe canadienne sera alors opposée, à compter du 26 décembre en Suisse, à différentes formations européennes, dont le HC Sparta de Prague.

«Il s’agit d’un personnel d’entraîneurs qui compte beaucoup d’années d’expérience aux plus hauts niveaux de notre sport, et nous avons hâte de travailler avec eux en décembre», a noté Scott Salmond, premier vice-président des activités hockey à Hockey Canada, dans un communiqué.

Du même souffle, Salmond a laissé entendre que le Canada se préparait aux différents scénarios possibles en vue des Jeux olympiques de Pékin, en 2022. Les joueurs de la Ligue nationale de hockey pourraient ne pas y participer, selon l'état de la pandémie de COVID-19. Jon Cooper, entraîneur-chef du Lightning de Tampa Bay, pourrait d'ailleurs être alors remplacé par Julien.

«Dans le cadre de nos préparatifs pour les Jeux olympiques d'hiver de 2022, nous voulions nous assurer d’avoir des plans de contingence dans l’éventualité où les joueurs de la LNH n’iraient pas à Pékin, a estimé Salmond. Les participations à la Coupe Channel One et à la Coupe Spengler donneront l’occasion d’évaluer les joueurs basés en Europe pendant deux tournois prestigieux contre des équipes de classe mondiale.»

Shane Doan agit comme directeur général de la formation du Canada pour ces deux compétitions tandis que son adjoint est Blair Mackasey.

