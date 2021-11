Disparition d’un jeune homme de 18 ans de Bécancour

La Sûreté du Québec (SQ) demande l’aide de la population pour retrouver un jeune homme de 18 ans de Bécancour porté disparu depuis jeudi.

William Lemire a été vu pour la dernière fois dans le secteur de Lac-Mégantic. Il circulait à ce moment-là à bord d’une voiture de marque Nissan Sentra 2007, de couleur grise, immatriculée J88 WKB.

PHOTO FOURNIE PAR LA SURETE DU QUEBEC

Ses proches disent avoir des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité.

William Lemire mesure 1,91 mètre (6 pi 2 po) et pèse 70 kg (155 lb). Il a les cheveux bruns et il a un œil vert et l’autre brun.

La dernière fois qu’il a été vu, il portait une veste beige et brune à carreaux, ainsi que des espadrilles grises.

Toute personne qui apercevrait le jeune homme est priée de communiquer avec le 911. Les gens qui détiendraient des informations susceptibles d’aider les policiers à le retrouver peuvent quant à eux téléphoner à la Centrale de l’information criminelle de la SQ, au 1 800 659-4264.