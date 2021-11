Écorces et fruits en attendant la neige

Une fois le spectacle flamboyant des feuilles d’automne terminé et avant que la neige couvre le sol, il faut traverser une période plutôt morne de quelques semaines où les jardins manquent définitivement d’éclat. Grâce à leur écorce colorée, certains arbres et arbustes donnent de la couleur et un peu de dynamisme aux aménagements paysagers durant cette époque. D’autres espèces produisent des fruits attrayants qui persistent au-delà de l’automne. Voici la description de quelques-unes de ces plantes qui enjolivent nos jardins durant la saison morte.

Cornouiller blanc « Siberian Pearls »

Photo courtoisie

Hauteur : 2,50 m

Largeur : 2,50 m

Fructification : blanche d’août à octobre, persistant ensuite une partie de l’hiver

Écorce : rouge

Ensoleillement : soleil, mi-ombre et ombre légère, ombre moyenne

Sol : s’adapte à divers types de sols

Rusticité : zone 2

Le cornouiller blanc « Siberian Pearls » figure parmi les plantes ligneuses les plus attrayantes qui soient, surtout lors de la saison morte. Il produit durant la dernière quinzaine de juin de petites fleurs blanches disposées en cymes aplaties rappelant des ombelles qui se transforment ensuite en fruits très décoratifs de couleur blanche, parfois légèrement teintée de mauve. Ses fruits, qui persistent au-delà de l’automne, contrastent vivement avec ses tiges dont l’écorce est rouge.

Houx verticillé

Photo courtoisie

Hauteur : 2 m

Largeur : 2 m

Fructification : rouge d’août à novembre, persistant ensuite presque tout l’hiver

Ensoleillement : soleil, mi-ombre, ombre légère

Sol : s’adapte à plusieurs types de sols frais ou humides

Rusticité : zone 3

Contrairement aux autres espèces et cultivars de houx, le houx verticillé perd ses feuilles durant l’hiver. Ce phénomène permet de bien voir sa jolie fructification. Très prolifique, il forme une multitude de petits fruits rouges dont se nourrissent certaines espèces d’oiseaux. Pour leur part, les cultivars « Afterglow » et « Winter Gold » produisent des fruits orangés.

Les houx sont dioïques : les fleurs femelles et les fleurs mâles se forment sur des plants distincts. Pour que les houx femelles produisent des fruits, il faut les planter à proximité de plants mâles. Un mâle fournit suffisamment de pollen pour faire fructifier une quinzaine de femelles. Attention ! Bien que les oiseaux les mangent, les fruits du houx verticillé sont toxiques pour les êtres humains.

Cerisier de l’Amour

Photo courtoisie

Hauteur : 8 m

Largeur : 5 m

Fructification : noire en août et septembre

Écorce : brun orangé

Ensoleillement : soleil, mi-ombre

Sol : riche, humide et bien drainé

Rusticité : zone 2

Le cerisier de l’Amour est un petit arbre originaire du nord de la Chine et de Sibérie parfaitement adapté aux climats nordiques et possédant une grande valeur écologique et ornementale. Ses fleurs blanches qui éclosent au printemps sont pollinisées par les abeilles et les bourdons, alors que ses fruits de couleur pourpre foncé presque noire servent de repas à de nombreux oiseaux et petits mammifères. Outre sa floraison, l’attrait le plus remarquable de cette espèce est assurément sa belle écorce de couleur brun orangé qui est bien visible durant la fin de l’automne et à l’hiver.

Myrique de Pennsylvanie

Photo courtoisie

Hauteur : 2 m

Largeur : 3 m

Fructification : grise de septembre à novembre, persistant ensuite tout l’hiver

Ensoleillement : soleil, mi-ombre, ombre légère

Sol : s’adapte à divers types de sols

Rusticité : zone 4 b

Bien qu’il ait une préférence pour les sols sableux bien drainés, le myrique de Pennsylvanie s’adapte à presque tous les types de terrains, incluant ceux qui sont argileux, tourbeux, alcalins, acides, humides, secs, pauvres ou salins. Son abondante fructification grise, à la pelure ratatinée, sert de nourriture hivernale à certaines espèces d’oiseaux. Il est à noter que le myrique de Pennsylvanie est dédaigné par le cerf de Virginie.

Symphorine « Amethyst »

Photo courtoisie

Hauteur : 1,50 m

Largeur : 1,50 m

Fructification : fruits ronds de couleur rose de septembre à novembre, persistant ensuite une partie de l’hiver

Ensoleillement : soleil, mi-ombre et ombre légère

Sol : s’adapte à divers types de sols

Rusticité : zone 3

Les fruits de la symphorine « Amethyst » ont l’allure de véritables bonbons ! De couleur rose, ils enjolivent les jardins pendant une longue période, qui va de la fin de l’été jusqu’au milieu de l’hiver. En plus d’être fort décoratifs, ces fruits colorés sont appréciés par divers oiseaux, particulièrement par le cardinal rouge.

Bouleau de l’Himalaya « Grayswood Ghost »

Photo courtoisie

Hauteur : 12 m

Largeur : 6 m

Écorce : blanche

Ensoleillement : soleil

Sol : bien drainé

Rusticité : zone 4

Originaire de l’Himalaya, ce superbe cultivar de bouleau se caractérise par son écorce blanche et lisse, très brillante. La nuit, éclairé par la lune, sa présence presque irréelle peut donner l’impression aux esprits imaginatifs qu’il s’agit d’un fantôme, ce qui lui a valu son nom de « Grayswood Ghost ».