Fudge d’adulte à la liqueur d’orange

Je ne sais pas pour vous, mais quand on parle de classiques du temps des fêtes, le mot fudge me vient automatiquement à l’esprit. Du coup, pourquoi ne pas niveler ce classique vers le haut, en lui ajoutant une touche de liqueur d’orange et quelques pistaches pour ajouter texture et gourmandise ? L’équilibre entre l’onctuosité et le coté craquant des pistaches se marient à merveille avec le zeste d’orange et le parfum subtil d’alcool.

► Cliquez ce lien, afin de consulter la version détaillée de la recette.