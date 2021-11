Hydro-Québec prend des engagements à l’endroit les nations autochtones

Dans un geste quasi solennel, la présidente d’Hydro-Québec a pris l’engagement formel ce matin, au nom de la société d’État, de tout faire pour que le développement énergétique du Québec se fasse dorénavant «en coopération avec les Premières Nations et la Nation inuite».

Invitée à prendre la parole à l’occasion du Grand cercle économique des Peuples autochtones et du Québec, une conférence économique d’envergure en cours depuis deux jours à Montréal, Sophie Brochu a fait la lecture d’une Déclaration d’engagement d’Hydro-Québec envers les Premières Nations et la Nation inuite.

Avant de faire la lecture du texte de six paragraphes, la PDG a dit espérer que cette déclaration d’engagement, une première dans l’histoire récente de la société d’État, deviendra «un papier fondateur pour nous tous».

Valorisation des droits autochtones

La déclaration se lit notamment comme suit : « (...) Hydro-Québec, les Premières Nations et la Nation inuite ont une histoire commune qui compte de nombreuses pages, parfois heureuses et parfois douloureuses, dont nous avons tiré des leçons pour l’avenir. »

«Nous estimons la sagesse des aînés, reconnaissons la force des hommes et des femmes, croyons en la vitalité et en les capacités de la jeunesse. Nous saluons la résilience des peuples autochtones. »

Nous croyons au respect et à la valorisation des droits, des valeurs et des modes de gouvernance des autochtones. Nous croyons également que le développement énergétique du Québec doit se faire en coopération avec les Premières Nations et la Nation inuite.

Développer le potentiel autochtone

Prenant appui sur ces piliers, récités par sa PDG, Hydro-Québec prend ainsi l’engagement d’«approfondir et solidifier le dialogue» avec chacun des peuples autochtones «pour définir nos objectifs communs et tracer ensemble la route qui nous mènera à leur atteinte».

La déclaration d’Hydro-Québec se conclut par cette ambition : «Accueillir, développer et valoriser le potentiel autochtone dans toutes les sphères de la vie d’Hydro-Québec; à tire de partenaire, employeur, fournisseur et acquéreur de biens et de services».

Mme Brochu était entourée pour l’occasion de la grande cheffe du Conseil mohawk de Kahnawake, Kahsennenhawe Sky-Deer et de la vice-présidente du développement économique de la Corporation Makivik, Maggie Emudluk. Ghislain Picard, chef de l’Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador et Ian Lafrenière, ministre des Affaires autochtones, étaient également sur place.