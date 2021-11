La Fondation Réno-Jouets et le Fonds Antoine ont «Le don de faire rire»

Pour une deuxième année, l’événement-bénéfice «Le don de faire rire» présenté par Bellemare arpenteurs-géomètres, proposera une soirée humoristique le mardi 7 décembre à 18h30. André-Philippe Gagnon, P-A Méthot et Cathleen Rouleau créeront des fous rire, alors que Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la Capitale-Nationale, assurera la présidence d’honneur de cette soirée au profit de la Fondation Réno-Jouets et du Fonds Antoine.

Trois formules ont été mises en place pour participer à l’événement: un cocktail dînatoire avec spectacle « Le don de faire rire » au ComediHa! Club (La Pyramide de Ste-Foy), un souper-spectacle avec retransmission en direct de l’événement, incluant une nuitée à l’hôtel Plaza Québec et une prestation de Dominique Hudson et comme troisième formule, une web diffusion dans le confort de votre salon. Pour connaître les détails et réserver votre forfait, visitez le fondationreno-jouets.ca.