Lafleur veut que le CH nomme Gallagher capitaine

Le Canadien de Montréal connaît un début de saison catastrophique et selon le légendaire Guy Lafleur, c'est notamment en raison du fait qu'il n'y a pas de capitaine.

«Il devrait nommer un capitaine et le meilleur gars pour ça serait Brendan Gallagher, a-t-il dit au réseau TSN, vendredi.

«Il défonce les bandes chaque fois qu'il est sur la patinoire, c'est un passionné. Ils n'ont pas de capitaine, donc qui est le joueur vers lequel les joueurs se tournent?

«Tu as besoin de quelqu'un avec le "C" dans le vestiaire qui va se lever au banc des joueurs et dans le vestiaire pour parler aux joueurs. Et Gallagher est le bon gars pour ça. Il ferait n'importe quoi pour gagner et on le voit. Il paie le prix chaque soir et les gars ont besoin d'un joueur comme lui pour les réveiller.»

Shea Weber portait le "C" lors des trois dernières campagnes. Avant lui, Max Pacioretty l'a aussi porté pendant trois saisons. En 2014-2015, le Tricolore n'avait aucun capitaine.

