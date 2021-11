L'ancien ministre français Nicolas Hulot accusé de viols: la justice ouvre une enquête

La justice a ouvert une enquête préliminaire pour viol et agression sexuelle vendredi, au lendemain de la diffusion d’un reportage télévisée mettant en cause l’ancien animateur star de la télé et éphémère ministre français Nicolas Hulot, selon un communiqué.

Au moins six femmes, dont une mineure au moment des faits, accusent l’ardent défenseur de la cause environnementale de viols ou d’agressions sexuelles commis entre 1989 et 2001, ce qu’il conteste.

Les investigations « s’attacheront à déterminer si les faits dénoncés peuvent caractériser une infraction pénale et si, au vu de leur ancienneté, la prescription de l’action publique est acquise », a expliqué la procureure de Paris.

Dans un reportage de 62 minutes diffusé jeudi soir, dans une émission d’enquêtes d’une chaîne du service public, trois femmes racontent les agressions sexuelles dont elles se disent avoir été victimes.

L’enquête télévisée comprend en outre le témoignage de la militante écologiste Claire Nouvian et revient sur la plainte pour viol déposée en 2008 par Pascale Mitterrand, petite-fille de l’ancien président français François Mitterrand, classée sans suite car les faits étaient prescrits.

Deux autres femmes, l’ancienne animatrice Maureen Dor et une ancienne employée de la chaîne de télévision privée TF1 ont en outre transmis à l’équipe de l’émission des témoignages écrits sur des faits dont elles accusent Nicolas Hulot.

La veille de la diffusion du reportage, Nicolas Hulot avait nié formellement ces accusations d’agressions sexuelles et annoncé quitter « définitivement » la vie publique, pour protéger ses proches et sa Fondation des retombées d’un « lynchage ».

C’est en 1990 que Nicolas Hulot, par ailleurs classé « personnalité préférée des Français » année après année, avait décidé de mettre sa notoriété au service de la cause écologiste.

Il avait créé la « Fondation Ushuaïa, » devenue depuis « Fondation Nicolas Hulot pour la nature et l’homme », entouré d’un conseil scientifique aux noms prestigieux, Paul-Émile Victor, Théodore Monod, Yves Coppens ou encore Jean-Loup Chrétien

Le parquet de Paris a pris l’habitude d’ouvrir systématiquement des enquêtes sur les accusations de violences sexuelles contre des mineurs, même si les faits semblent prescrits, pour vérifier les faits et de rechercher d’éventuelles autres agressions non prescrites.