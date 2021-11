Le CIO tente d'assassiner le sport féminin

C’est en 1921 que naquit la Fédération sportive féminine internationale et en 1922 que furent inaugurés les premiers Jeux olympiques féminins. Un siècle plus tard, le Comité international olympique (CIO) tente d’assassiner le sport féminin.

Wokisme

Jusqu’à récemment, les femmes transgenres devaient avoir un taux de testostérone inférieur à 10 nmol/l pendant 12 mois pour participer à une compétition féminine. Ce taux, qui reste trois fois supérieur à celui des femmes biologiques, visait néanmoins à réduire l’iniquité dans les compétitions en minimisant l’avantage que concède l’hormone de la virilité aux transgenres.

Mais voici que le CIO, probablement atteint d’une crise de wokisme aiguë, a proposé aux fédérations un nouveau cadre qu’elles pourront appliquer ou ignorer selon leur bon jugement. Selon ce cadre, les femmes transgenres seront dispensées de réduire leur taux de testostérone pour concourir dans les catégories féminines. Invoquer le ressenti féminin suffira pour intégrer d’office une compétition féminine.

Certes, les femmes transgenres ont droit à leur ressenti. Mais il s’avère que, grâce à leurs attributs physiques, elles pulvérisent tous les records féminins en cyclisme, en haltérophilie et en course. Dans les arts martiaux, les femmes biologiques n’ont pratiquement aucune chance. On se souviendra que l’athlète transgenre Fallon Fox avait littéralement fracassé le crâne de son opposante.

Déconstruire

Ironiquement, le CIO affirme vouloir offrir à tous les athlètes un environnement « équitable et inclusif ». C’est d’ailleurs par souci d’équité que le dopage est interdit. Pourtant, ignorer la testostérone n’est ni équitable ni inclusif envers les femmes biologiques. C’est même créer une contrefaçon grotesque et démotivante du sport féminin qui poussera fatalement les femmes à l’abandonner.

Mais les zombies de l’église woke ne réfléchissent pas aux injustices occasionnées par leurs lubies. Ils ne visent qu’une chose : déconstruire ! Quant au CIO, il remporte la médaille d’or du mépris envers les femmes biologiques ! Espérons que les fédérations ne suivent pas !