Lehouillier confie plusieurs mandats au seul conseiller d’opposition

Le maire de Lévis a nommé son exécutif de cinq conseillers, vendredi. Le seul élu de l’opposition, Serge Bonin, n’y figure pas, mais il a hérité d’un rôle dans plusieurs comités et commissions.

Gilles Lehouillier a présenté vendredi un comité exécutif renouvelé. Guy Dumoulin, Serge Côté et Brigitte Duchesneau demeurent en poste. Ils seront, respectivement, vice-président, responsable de la mobilité et des transports et responsable de l’environnement.

Deux nouveaux membres s’ajoutent. Isabelle Demers fait son entrée à l’exécutif en s’occupant des finances et Amélie Landry se voit attribuer le mandat de la qualité de vie. M. Lehouillier a expliqué qu’il a comme principe de ne pas nommer un élu qui est à son premier mandat à l’exécutif.

«Tous les membres du conseil auront des responsabilités et chacune de ces responsabilités est importante», a exprimé M. Lehouillier.

Quant au seul conseiller de l’opposition, Serge Bonin, de Repensons Lévis, il s’est vu attribuer plusieurs responsabilités. Il sera président de la Régie intermunicipale de gestion des déchets des Chutes-de-la-Chaudière et du comité de démolition, en plus de siéger sur la Commission de la culture, à la Société de transport de Lévis, au Comité de toponymie et au Comité consultatif d’urbanisme en patrimoine.

«Il va être directement associé à l’avenir de la gestion des déchets, parce que nous avons un objectif zéro déchets. C’est une magnifique mission», a mentionné M. Lehouillier.

Steve Dorval accède à la présidence de la Société de transport de Lévis. Il succède à Mario Fortier, qui a été défait dans son district par Serge Bonin.

L’ancienne coroner Andrée Kronström sera à la tête du Comité de sécurité publique et circulation et de la Commission de la culture.

