Les Golden Knights font preuve de résilience

Les Golden Knights de Vegas ont passé à travers une tempête de blessures sérieuses et malgré les difficultés que tout cela implique, ils sont dans une position somme toute raisonnable au classement.

• À lire aussi: Claude Julien confirmé à la barre de l'équipe canadienne

• À lire aussi: Retour surprise à l'avant-plan: tour d'horizon du dossier des Nordiques

Lors de sa plus récente victoire, la formation du Nevada a pu compter sur le retour au jeu d’un de leurs meilleurs attaquants, soit l’ailier Max Pacioretty.

«C’est un joueur pur, avait déclaré jeudi l’entraineur-chef de l’équipe Peter DeBoer, au Las Vegas Sun, après une victoire de 5 à 2 contre les Predators, à Nashville. Il avait une blessure qui ne lui permettait pas de mettre de poids dessus, donc il ne pouvait rien faire pendant cinq semaines.»

Pacioretty a d’ailleurs mis la table pour le premier but de la saison de Mark Stone. Il a bien travaillé à sa ligne bleue pour sortir la rondelle, puis a remis à son capitaine qui a capitalisé dans un filet désert. Son apport va bien au-delà des points obtenus sur un but qui n’a rien changé à la partie, cependant.

«Il a eu une semaine pour patiner, a joué 17 minutes et a très bien paru. C’est super de pouvoir compter sur lui à nouveau. Peu de joueurs peuvent faire ce qu’il fait», a poursuivi DeBoer.

L’ancien capitaine du Tricolore avait disputé les deux premiers matchs de sa formation avant de subir une blessure au bas du corps qui l’a tenu à l’écart pendant les 17 parties suivantes. Stone s’était d’ailleurs blessé lors du même affrontement, contre les Kings de Los Angeles, et a manqué 12 duels. Chandler Stephenson était bien content de retrouver ses deux compagnons de trio habituels.

Plusieurs joueurs à l'écart

Les Knights ont beau avoir retrouvé les services de leurs meneurs offensifs, ils ne se sont toutefois pas encore défaits de tous leurs malheurs. Michael Amadio (COVID-19), Jonathan Marchessault (COVID-19), Alec Martinez (visage), William Karlsson (pied), Nolan Patrick (haut du corps), Jake Bischoff, et Layton Ahac sont toujours sur la liste des joueurs tenus à l’écart de l’équipe en raison de blessures.

Zach Whitecloud, Mattias Janmark et William Carrier ont eux aussi manqué des matchs, mais ont depuis renoué avec l’action. Alex Tuch n’a pas joué une seule joute pour Vegas avant de se faire échanger à Buffalo pour Jack Eichel qui sera, lui aussi, sur la touche pour encore quelques mois.

Pourtant, les Golden Knights revendiquent un dossier de 12 victoires contre huit revers, et ce, après avoir échangé Marc-André Fleury, qui a remporté le trophée Vézina, remis au meilleur gardien du circuit Bettman, lors de la campagne précédente. À Vegas, on a bâti une équipe tissée serrée et dont la force de caractère ne pose aucun doute.

À voir aussi