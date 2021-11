Les Sags défaits par les Cataractes

Les Saguenéens de Chicoutimi se sont inclinés par la marque de 5-2 face aux Cataractes de Shawinigan, vendredi soir, au Centre Georges-Vézina. Les deux premiers buts en carrière d’Andrei Loshko dans la LHJMQ n’auront pas suffi aux Sags.

C’est Chicoutimi qui s’est inscrit en premier au pointage. Andrei Loshko a fait danser les défenseurs adverses avec ses feintes pour finalement loger la rondelle dans la partie supérieure.

Shawinigan a répliqué en fin de première, alors qu’Isaac Ménard a lui aussi marqué son premier but dans le circuit Courteau, pour faire 1-1.

Les visiteurs sont revenus à la charge en deuxième. Cette fois, le buteur n’en était pas à ses premiers pas dans la ligue. En effet, le meilleur marqueur de la LHJMQ, Xavier Bourgeault, a fait bouger les cordages pour une 17e fois cette saison afin de porter la marque à 2-1 en faveur de son équipe.

En sortant du banc des pénalités, Olivier Nadeau est venu en ajouter une couche en creusant l’écart à 3-1. La dégringolade s’est poursuivie et les hommes de Daniel Renaud ont augmenté leur avance à trois buts.

Chicoutimi découvre Loshko

Andrei Loshko, encore lui, a par la suite déjoué la vigilance du gardien Antoine Coulombe pour raviver l’espoirs des partisans présents au Centre Georges-Vézina.

Après trois premières rencontres assez tranquilles, l’ailier droit de 17 ans a fait sentir sa présence dans cette partie. Il s’est retrouvé à plusieurs reprises en situation de marquer et a su profiter de ces occasions deux fois pour compter son premier et deuxième but en carrière au niveau junior majeur.

Shawinigan ne s’est pas laissé impressionner par les prouesses de Loshko. Les Cataractes sont revenus en force des vestiaires au dernier vingt, en reprenant rapidement une avance de trois buts.

Le tout pour le tout

Les Bleuets ont tout tenté en fin de match. Yanick Jean a même retiré son gardien avec neuf minutes à jouer afin de profiter d’une supériorité numérique de deux hommes. Les représentants du Saguenay-Lac-Saint-Jean n’ont malgré tout pas été en mesure de percer la muraille Coulombe.

La troupe de la Mauricie a été en solide en défensive, bloquant toutes les menaces saguenéennes au troisième tiers. Shawinigan s’est ainsi sauvé avec une victoire de 5-2 pour son premier affrontement face aux Sags cette saison.

Les Saguenéens et les Cataractes recroiseront le fer pour une deuxième fois en trois jours, dimanche, cette fois du côté de Shawinigan.