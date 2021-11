L’Océanic s’incline face aux Olympiques

RIMOUSKI | Les Olympiques de Gatineau ont marqué trois fois en troisième période, en route vers un gain de 4-2 face à l’Océanic ce vendredi à Rimouski.

Le Suisse Louis Robin a inscrit un doublé dans la défaite, ses 3e et 4e de la saison. Manix Landry (2), Antonin Verreault et Noah Warren ont les buts des gagnants. Le trio de Landry, Verreault et Dean termine le match à +4.

Photo Alexandre D'Astous

L’Océanic a ouvert la marque

L’Océanic a ouvert la marque un peu après le milieu de la première période lorsque Louis Robin a profité d’une savante passe d’Alex Drover pour battre le gardien de 20 ans des Olympiques, Rémi Poirier, dans le haut du filet. Trois minutes plus tard, l’échec-avant intense d’Antonin Verreault lui a permis d’intercepter la passe de Gabriel Jackson derrière le filet de l’Océanic et de remettre devant à Manix Landry qui a créé l’égalité 1-1. Première période assez partagée comme l’indique le chiffre des lancers de 14-10 en faveur des Olympiques. Luka Verreault a été blessé lorsque la porte du banc des siens a ouvert sur une mise en échec d’un joueur des Olympiques. Il a retraité au vestiaire et on ne l’a pas revu de la rencontre.

Photo Alexandre D'Astous

Deuxième période assez partagée avec peu de chances de marquer de part et d’autre. L’Océanic n’est pas parvenu à profiter d’une supériorité numérique en début de période. En fait, ce sont les Olympiques qui ont eu la meilleure chance de marquer lorsque Tyson Hinds a cafouillé devant son gardien.

Les Olympiques s’imposent

Le défenseur des Olympiques Noah Warren a brisé l’égalité en début de troisième période avec un lancer de la ligne bleue. Antonin Verreault a doublé l’avance des siens avec un lancer dans le haut du filet. Alors que l’Océanic avait remplacé son gardien pour un 6e attaquant, Louis Robin a réduit l’écart à un but avec son 2e du match. Manix Landry a fermé les livres avec 38 secondes à faire.

Photo Alexandre D'Astous

En bref

L’Océanic est privé des services de Maël St-Denis et Luke Coughlin, qui participent au Défi des moins de 17 ans. Mathis Gauthier et Jasmin Simon sont blessés tandis qu’Alexandre Lefebvre a été retranché. Alexandre Blais a été rappelé du midget AAA. Les Olympiques alignent quatre anciens joueurs de l’Océanic, soit le défenseur Isaac Belliveau et les attaquants Cole Cormier, Mathieu Bizier et Mikaël Martel. Les deux mêmes équipes croiseront le fer samedi à 16 h.