On passe au salon

Le Salon des artisans de Québec est de retour à compter d’aujourd’hui (jusqu’au 5 décembre) au Centre de foires de Québec. L’événement vous fera découvrir encore une fois des artistes de grand talent, mais aussi vous permettra d’encourager l’économie locale. Que ce soit un bijou en or orné de pierres, des nappes brodées, des foulards de soie peints à la main, de magnifiques vases en poterie ou encore des mitaines chaudes fabriquées à partir de fourrure recyclée, les visiteurs trouveront de tout pour tous les goûts. Rappelons que l’entrée et le stationnement sont gratuits.

Pour la santé des seins

Soucieuse de contribuer au mieux-être et à la santé globale des femmes, Epiderma, membre du Réseau Medicart, a mené à nouveau cette année une campagne de collecte de fonds lors du mois de la sensibilisation au cancer du sein. Ainsi, tout au long du mois d’octobre, pour chaque forfait d’épilation par laser, cellulite, remodelage corporel, microdermabrasion et de peeling vendu, Epiderma remettait 20 $ à la Fondation cancer du sein du Québec (FCSQ). La 14e collecte a permis de remettre 15 880 $ au seul organisme philanthropique qui s’assure que les retombées de ses investissements en recherche dans la lutte au cancer du sein sont investies ici, au Québec, où le cancer du sein représente en moyenne 25 % des nouveaux cas de cancer. Environ 6700 femmes recevront un diagnostic de cancer du sein chaque année. Sur la photo, de gauche à droite : Anne-Charlotte Carteyron, directrice Centre relations clients chez Epiderma ; Mallaury Volpi, coordonnatrice, partenariats et commandites, à la FCSQ ; et Marie-Claude Ravary, conseillère, partenariats et commandites, à la FCSQ.

Saine gouvernance

Bravo à Norda Stelo, qui a vu le jour au Québec en 1963 et qui a reçu récemment le Fidéide de « Saine gouvernance », lors du Gala des Fidéides 2021 de la Chambre de commerce et d’industrie de Québec, qui récompense chaque année les entreprises québécoises qui se sont démarquées au cours de l’année par leurs performances d’affaires exceptionnelles. Norda Stelo, entreprise de propriété 100 % québécoise, a réussi, à l’aide d’un plan stratégique ambitieux et d’une saine gouvernance, à se réinventer alors que le domaine du génie-conseil et de la construction vivait une crise de confiance sans précédent dans tout le Québec. Norda Stelo a 17 bureaux au Canada et accompagne ses clients où ils évoluent, ayant déployé jusqu’à maintenant des projets dans plus de 50 pays, et ce, tant pour des administrations publiques que pour les secteurs privés et industriels. Sur la photo, Alex Brisson, PDG chez Norda Stelo inc.

En souvenir

Le 26 novembre 2016. Le Rouge et Or football de l’Université Laval est champion universitaire canadien. L’équipe remporte un match enlevant à Hamilton face aux Dinos de l’Université de Calgary par la marque de 31-26 pour repartir de l’Ontario avec la Coupe Vanier.

Anniversaires

Sabrina Ferland (photo), chanteuse (soprano) de Québec... Catherine Chéruet, directrice de l’hôtel Monsieur Jean de Québec... David Veilleux, 1er Québécois à participer au Tour de France, 34 ans... Patrice Lauzon, athlète de patinage artistique avec Marie-France Dubreuil, 45 ans... Luc Senay, comédien, acteur et animateur, 63 ans... Jean-Yves Germain, coprésident du Groupe Germain (hôtels), 65 ans... René Pothier, animateur et journaliste sportif retraité de Radio-Canada, 72 ans... Tina Turner, chanteuse américaine, 82 ans.

Disparus

Le 26 novembre 2016 : Fraser Martin (photo), 77 ans, juge qui a siégé pendant plus de 30 ans à la Cour supérieure du Québec... 2019 : Gerald Regan, 91 ans, premier ministre libéral de la province de la Nouvelle-Écosse de 1970 à 1978... 2018 : Bernardo Bertolucci, 77 ans, réalisateur italien et auteur notamment du Dernier Tango à Paris... 2018 : Stephen Hillenburg, 57 ans, créateur du dessin animé Bob l’éponge.... 2017 : Patrick Bourgeois, 55 ans, auteur-compositeur-interprète, aussi musicien et chanteur des BB... 2014 : Gilles Tremblay, 75 ans, ex-ailier gauche du Canadien (9 saisons) et analyste pendant plus de 25 ans à La soirée du hockey... 2006 : Louis Bilodeau, 81 ans, animateur de la Soirée canadienne... 2000 : Jean-Guy Lavigueur, 65 ans, l’un des plus célèbres gagnants du Lotto 6/49 (7 millions $) en 1986... 1941 : Ernest Lapointe, 65 ans, homme politique québécois.