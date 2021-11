Opération Nez rouge de retour jusqu’au 31 décembre

Opération Nez rouge amorce aujourd’hui sa 38e campagne, qui se poursuivra jusqu’au 31 décembre 2021. Après une année d’absence, le service de raccompagnement est «de retour pour vos retours» dans plus d’une vingtaine de régions au Québec.

Devenu un classique du temps des Fêtes, Opération Nez rouge contribue non seulement à rendre nos routes plus sécuritaires, mais permet aussi de soutenir financièrement des organismes locaux oeuvrant auprès des jeunes et dans le sport amateur. «Nous avons très hâte de revoir les bénévoles et de retrouver l’esprit convivial qui caractérise si bien notre mouvement», indique le président-fondateur Jean-Marie De Koninck.

La prévention, la sécurité et la prudence étant au cœur de la mission de l’Opération Nez rouge et des valeurs qui l’animent depuis toujours, les mesures sanitaires en vigueur pendant la campagne seront appliquées. Parmi celles-ci, notons l’ajout d’une nouvelle mesure, soit que les bénévoles devront présenter un passeport vaccinal valide. Le masque de procédure sera fourni et obligatoire en centrale et dans les véhicules, autant pour les bénévoles que pour les clients et les clientes. Les mesures incluent entre autres la distanciation physique, le lavage fréquent des mains et des surfaces, l’aération dans les véhicules, de même que la prise des symptômes et la tenue d’un registre.

À propos de l’organisme

L’Opération Nez rouge est un organisme à but non lucratif dont la mission est de valoriser l’adoption d’un comportement responsable pour prévenir la conduite avec les facultés affaiblies. En plus d’offrir un service de raccompagnement bénévole dont les retombées locales profitent à la jeunesse et au sport amateur, l’organisme coordonne différentes activités de sensibilisation tout au long de l’année, entre autres avec la Tournée Party sans déraper et la conférence C’est notre tournée !

Pour devenir bénévole ou faire un don à l’organisme:operationnezrouge.com