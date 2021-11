Pénurie des stocks: la SAQ tente de rassurer sa clientèle

La direction de la SAQ a fait parvenir une lettre à sa clientèle pour les rassurer quant aux problèmes d’approvisionnement liés au conflit de travail au sein de l’entreprise.

• À lire aussi: Les travailleurs syndiqués des entrepôts suspendent leur grève

«Nos priorités pour les prochains jours: établir les inventaires en succursales et sur saq.com et assurer le réapprovisionnement des restaurants du Québec», a écrit Catherine Dagenais, présidente et chef de la direction SAQ, dans un message envoyé à sa clientèle.

«Comme vous le savez, ceux-ci ont été fortement affectés par la pandémie et nous déployons actuellement une série de mesures afin d’éviter que la reprise de leurs activités soit fragilisée par ce conflit qui n’est pas le leur», a-t-elle ajouté.

Rappelons que les quelque 800 employés syndiqués qui œuvrent dans les entrepôts de la SAQ ont annoncé, mardi soir, la suspension de leur grève et leur retour au travail. Ils débrayeront à nouveau à partir de lundi si aucun progrès significatif n’est fait dans les négociations.

La grève entamée lundi commençait à avoir des effets au Québec, alors que le ravitaillement en bouteilles des succursales, mais aussi dans les restaurants, les bars, les épiceries et les dépanneurs, était interrompu.

Comme beaucoup d’autres restaurateurs, Nicola Cortina, propriétaire du restaurant Michelangelo à Québec, s’est dit préoccupé par ce conflit, alors qu’il attend des commandes de vins d’importations privées.

«J’ai environ 90 caisses sur l’importation privée qui devaient m’arriver mercredi dernier et qui ne sont pas arrivées, en espérant qu’elles arrivent mercredi (...) On va vivre avec ça. On va proposer d’autres choses aux clients», a déclaré M. Cortina en entrevue à TVA Nouvelles.

À VOIR AUSSI