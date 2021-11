Pour des cadeaux 100% québécois, passez au Salon des artisans

Le Salon des artisans de Québec, l'incontournable événement de magasinage du temps des Fêtes, est de retour au Centre de foires de Québec, jusqu’au 5 décembre. Les gens de Québec sont invités à venir rencontrer plus de 130 artistes talentueux et passionnés, mais encore plus important, à encourager l'achat local en dénichant des cadeaux 100% québécois.

Bijoux en or ornés de pierre, nappes brodées, foulards de soie peints à la main, vases en poterie, mitaines chaudes fabriquées à partir de fourrure recyclée... Les idées de présents originaux abondent au Salon des artisans.

La Zone agroalimentaire et ses produits uniques combleront le côté épicurien de tous, avec des terrines, des épices, des sels fumés, des fromages, des saucisses, des caramels et des confitures qui agrémenteront vos plats avec leur petite touche locale!

C’est un rendez-vous, le mercredi de 11h à 18h, les jeudi et vendredi de 11h à 21h et les samedi et dimanche de 10h à 17h. Et puisque l’entrée et le stationnement sont gratuits, pourquoi ne pas s’y rendre plus d’une fois?

Le passeport vaccinal n'est pas exigé, mais le port du masque et la distanciation physique sont obligatoires. Pour tout savoir: groupeproexpo.com/artisans