Quartier Petit Champlain: Idées cadeaux d’ici

Les boutiques du Quartier Petit Champlain revêtent leurs plus beaux atours à l’approche du temps des Fêtes et débordent d’idées cadeaux pour faire plaisir à nos proches. Parmi les coups de cœur partagés par Nathalie Clark dans le cadre de l’émission Pleins Feux sur Québec figurent l’ensemble composé d’un pull, d’un chapeau et d’un foulard signés FUCK LA MODE d’Oclan, ainsi que la tuque Victoria doublée de polar à la hauteur des oreilles, avec pompon amovible en fourrure recyclée, disponible à la boutique T-DINGUE. Les pantoufles Garneau en peau de mouton vendues à l’Atelier La Pomme offriront aussi chaleur, confort et style.

Les plus gourmands saliveront devant la Boîte trio (saucisson alsacien, bretzels et pacanes pralinées) de La Fudgerie, ainsi que les poteries Weilbrenner et Lebeau (pichet à sirop, bol et tasse assortis) présentées sur une magnifique planche Arbol disponibles à la boutique Pot-en-Ciel. Sur une note plus personnelle, une boucle d’oreille de fantaisie en or 10k, se portant à la mi-oreille et fabriquée à Sainte-Marie de Beauce par Le Forgeron d’or, séduira l’être cher. Laissez-vous tenter: quartierpetitchamplain.com