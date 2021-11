Québec revoit ses critères pour les primes: jusqu’à 10 jours de congé sans solde pour les infirmières

Face au tollé, Québec ajuste le tir: les infirmières pourront prendre jusqu’à 10 journées de congé sans solde sans perdre leur prime de rétention.

Ainsi, plus question de perdre la prime de 12 000$ à 18 000$ pour une seule journée d'absence non justifiée, comme le laissait entendre le guide d’application du ministère de la Santé.

Le ministre de la Santé avait déclaré que cette interprétation était erronée et s’était engagé à clarifier la situation pour l’octroi de ces primes visant à ramener des infirmières dans le réseau public et à convaincre celles déjà en poste d’accepter de travailler à temps plein.

Vendredi, Québec a annoncé par voie de communiqué que les bénéficiaires de la prime pourront prendre «10 jours de congé avec ou sans solde sans affecter l’admissibilité ni le calcul des montants forfaitaires».

De plus, le montant sera calculé en fonction des heures travaillées, ce qui permettra notamment aux délégués syndicaux de toucher la prime s’ils travaillent la fin de semaine. Début novembre, M. Dubé avait fustigé les délégués syndicaux, qu’il accusait de bloquer les négociations sur l’application des primes afin de pouvoir eux-mêmes en bénéficier.

Par ailleurs, le personnel enseignant en soins infirmiers et cardiorespiratoires pourra également bénéficier de ces montants forfaitaires au prorata des heures travaillées au sein du réseau.

Les infirmières qui souhaitent en profiter ont désormais jusqu’au 14 janvier prochain pour en profiter, soit un mois de plus qu’initialement prévu.

«[...] à la suite de notre annonce, nous avons entendu les préoccupations du personnel sur le terrain et les demandes des organisations syndicales, et nous avons convenu que des ajustements étaient nécessaires pour permettre une certaine flexibilité et ne pas freiner des personnes à rester ou à revenir dans le réseau», a déclaré M. Dubé par voie de communiqué.

