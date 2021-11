Stevens Mélançon quitte Québec 21 et siégera comme indépendant

Le parti de Québec 21 perd l'un de ses quatre représentants à l'hôtel de ville, alors que Stevens Mélançon a choisi de siéger comme indépendant.

Le conseiller de Chute-Montmorency–Seigneurial en a fait l'annonce vendredi sur sa page Facebook.

«Cette décision, qui découle d’une réflexion dûment mûrie avec ma famille et mes proches depuis plusieurs mois et je le crois sincèrement, me permettra de retrouver une liberté de parole et d’action afin de continuer de défendre vos intérêts.»

Québec 21 n'est plus représenté que par trois conseillers: le chef par intérim, Éric Ralph Mercier, l'ancien chef Jean-François Gosselin, et la nouvelle élue Bianca Dussault.

