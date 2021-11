Troisième gain consécutif des Rangers

Le Québécois Julien Gauthier s’est démarqué, vendredi après-midi, alors qu’il a aidé les Rangers de New York à gagner contre les Bruins de Boston par la marque de 5 à 2, au TD Garden.

Alors qu’une égalité de 2 à 2 était affichée au tableau indicateur en milieu de troisième période, l’ailier de 24 ans a très habilement capté une remise de Ryan Strome avec le patin avant de servir une passe parfaite à Artemi Panarin, qui a brisé l’égalité.

Gauthier a ensuite profité de l’erreur d’un défenseur à sa ligne bleue et a profité d’une montée à 2 contre 1 pour alimenter Alexis Lafrenière qui a inscrit un cinquième filet dans la campagne. Dryden Hunt et Strome ont aussi enfilé l’aiguille et le défenseur Jacob Trouba a complété la marque dans une cage déserte.

Igor Shesterkin s’est chargé de garder l’avance intacte quand les favoris de la foule ont appliqué une pression accrue en fin de match. L’homme masqué de 25 ans a repoussé 34 des 36 rondelles qui ont été dirigées vers lui.

Tout comme Gauthier, Panarin, Strome, Hunt et Adam Fox ont terminé leur après-midi de travail avec deux points.

Smith et Patrice Bergeron ont noirci la feuille de pointage pour les Bruins.

Chris Kreider est un marqueur de haute confiance cette année, lui qui revendique 15 filets en 20 rencontres. Il a même tenté un but à la «Michigan» en troisième période, alors que le match était à égalité, sans succès.