Un doublé de Tourigny propulse l’Armada

Le défenseur Miguël Tourigny a inscrit deux buts, dont le filet vainqueur en première période, permettant à l’Armada de Blainville-Boisbriand d’y aller d’une victoire de 7 à 1 face aux Eagles du Cap-Breton, vendredi, au Centre 200.

Avec 14 buts et 16 mentions d’aide en 20 rencontres, Tourigny montre des statistiques dignes d’un attaquant cette saison. Il a porté sa séquence de matchs avec au moins un point à huit, amassant au passage 16 points.

Mikaël Denis a aussi enfilé l’aiguille à deux reprises alors que Zachary Roy s’est fait complice de trois buts.

Le gardien de l’équipe locale Rémi Delafontaine a fait face à un barrage de 48 lancers, cédant sept fois. Simon Lavigne, Charles Boutin et Simon Pinard l’ont aussi déjoué, alors que Jacob Squires a assuré la timide réplique des Eagles.

Zachary L’Heureux frappe fort

À Halifax, c’est une paire de buts de Zachary L’Heureux qui ont fait la différence pour les Mooseheads, qui ont battu les Huskies de Rouyn-Noranda 5 à 2.

Le choix de premier tour des Predators de Nashville a ouvert la marque après seulement 1 min 54 s dans ce match. Jordan Dumais a ajouté à l’avance de l’équipe locale, 49 secondes plus tard.

Le deuxième filet de L’Heureux, en début de second engagement, s’est avéré être le but gagnant, puisque seuls Daniil Bourash et Samuel Johnson ont été en mesure de tromper la vigilance du gardien des Mooseheads James Brady.

Robert Orr et Elliot Desnoyers ont été les autres buteurs des vainqueurs.