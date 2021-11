Variant Omicron: les États-Unis ferment leurs frontières aux voyageurs de huit pays d'Afrique australe

WASHINGTON | Les États-Unis ont annoncé vendredi la fermeture des frontières aux voyageurs en provenance de huit pays d'Afrique australe en réponse à l'apparition du variant Omicron de la COVID-19.

L'arrivée sur le sol américain sera interdite à partir de lundi aux personnes venant d'Afrique du Sud, du Botswana, du Zimbabwe, de Namibie, du Lesotho, d'Eswatini, du Mozambique et du Malawi, a déclaré un haut responsable américain.

Seuls les ressortissants américains et les résidents permanents aux États-Unis seront autorisés à entrer dans le pays, a-t-il précisé.

Cette décision, dans la foulée de mesures similaires annoncées notamment par des pays européens, intervient alors que le président américain Joe Biden venait tout juste de rouvrir début novembre les frontières aux voyageurs du monde entier, à condition qu'ils soient vaccinés contre la COVID, après 20 mois de restrictions.

« Cette mesure a été instaurée au nom du principe de précaution, à la lumière du nouveau variant de la COVID-19 qui circule en Afrique australe », a expliqué le responsable américain à des journalistes.

« Nos scientifiques et les responsables en matière de santé publique travaillent rapidement pour en apprendre davantage sur ce variant », a-t-il ajouté.

« Le président Biden a promis de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la santé des Américaines et vaincre la pandémie, et cette mesure était recommandée par les experts médicaux du gouvernement américain et l'équipe chargée de la COVID-19 », a-t-il dit.

