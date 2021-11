Visite de la Féerie techno Best Buy en photos avec le nouveau iPhone 13 Pro Max

Pour souligner le weekend Vendredi fou et la période des fêtes, la chaîne Best Buy déploie dans le Vieux-Port un petit village appelé Féerie techno au quai Jacques-Cartier.

Qui a dit que la techno ne pouvait tolérer le climat froid et humide de novembre ?

Armé de l’iPhone 13 Pro Max en essai avant qu’il ne retourne à son propriétaire, j’ai assisté jeudi soir à l’avant-première de la Féerie techno Best Buy qui se tient pendant deux jours, aujourd’hui et demain (26 et 27 novembre) dans le Vieux-Port au quai Jacques-Cartier.

Au son de la musique techno animée par des disc-jockeys sous de nombreux projecteurs bleus – la couleur de la marque –, le site mêle ambiance des fêtes et technologies.

Les grandes marques y sont présentées, comme Microsoft, Sony, Oculus, Google et Telus. Les amateurs de jeux vidéo apprécieront les bancs d’essai sur Windows 11 et les derniers jeux avec le casque de réalité virtuelle d’Oculus. Et les plus jeunes découvriront un traîneau intelligent animé par le père Noël et les produits Google.

En passant, n’oubliez pas votre passeport vaccinal !

Pour les futures éditions, je ne serai pas surpris que les gens de Best Buy augmentent la taille et l’ampleur du village techno. Seul ennui, les caprices de la météo peuvent venir troubler la féerie, ce qu'un chapiteau viendrait résoudre.

Féerie techno Best Buy

Stationnement payant, recharge gratuite

Pour les propriétaires de voitures électriques rechargeables, saviez-vous que les stationnements de deux des quais du Vieux-Port offrent des bornes de recharge gratuites ?

Circuit électrique

Les stationnements du Grand Quai et du quai King-Edward, respectivement situés au 2 et 200 rue de la Commune ouest, sont certes payants, mais les bornes, elles, sont gratuites. À deux récentes visites dans le Vieux-Port, je n’ai pas eu à tourner en rond pour chercher une place de stationnement pour ma Volt, il m’a suffi d’ouvrir l’appli Circuit électrique sur mon téléphone pour voir les bornes libres. Chaque site met à la disposition des propriétaires de VÉ quatre bornes électriques.

À partir du Grand Quai du 2 rue de la Commune ouest, le site de la Féerie techno est situé au quai suivant, Jacques-Cartier.