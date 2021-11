JOBIDON, Claudette



Entourée de l'amour des siens, Claudette nous a quittés l e 12 novembre 2021, à l'hôpital de l'Enfant-Jésus. Elle était la fille de feu Alda Hanley et de feu Paul-Henri Jobidon, ainsi que l'ex-conjointe de Irénée Goulet.Elle laisse dans le deuil sa grande amie Louise, sa fille France, son fils Louis (Isabelle), ses petits enfants: Frédéric, Marie-Claude, Xavier, sa filleule Annie, sa fille de coeur Arlette, ainsi que ses petits enfants: Raphaelle et Vincent. Elle est allée rejoindre son fils Paulo, ses frères et soeurs: Lise, Michel, Ginette et André. Elle laisse également de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Les petits bonheurs d'école, 325 avenue des Oblats, Québec, G1K1R9.