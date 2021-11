PICARD, Adélard



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 21 novembre 2021, à l'âge de 81 ans, est décédé monsieur Adélard Picard, fils de feu dame Marie-Anna Verreault et feu monsieur Paul-Aimé Picard. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9 h à 11 h.Il laisse dans le deuil ses enfants: Claudine, Martin (Stéphane Hudon) et feu Steeve (Sylvie Ménard); ses petits-enfants: Maxime et JudyAnn (Jonathan Magny); ses arrière-petits-enfants: Elliot, Dylan, Raphaëlle et Liam Magny et Florence Picard; la mère de ses enfants Mme Mireille Beaulé; sa sœur Diane (Norman Lemelin), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s dont ceux de l'École de danse Jacques Duval et de la Marée des Mots. Il laisse également dans le deuil Michel Moore ainsi que sa conjointe Céline Poirier qui comptaient énormément pour lui. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 4715, avenue des Replats, bureau 261, Québec (Qc) G2J 1B8, tél.: 418-682-6387.