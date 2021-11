TREMBLAY, Harold



À l'Hôpital Laval (I.U.C.P.Q), le 15 novembre 2021, à l'âge de 62 ans, est décédé monsieur Harold Tremblay, époux de madame Anne Jacob et fils de feu monsieur Gérard Tremblay et de feu madame Rose-Hélène Paradis. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera à lade 13h à 15h.Il laisse dans le deuil son épouse madame Anne Jacob; ses enfants: Antoine (Laura Minville) et Justine (Matthieu Portugal); sa petite-fille Naomi; ses sœurs: feu Sylvaine, Micheline (Marc-André Duquet), Francine (Gilles Bergeron), Brigitte (René Gélinas); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Jacob: Pierre (Renée Morneau), Marie (Robert Wagner), André (Sonia Duguay); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'I.U.C.P.Q (Hôpital Laval), 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (Qc), G1V 4G2, (418) 656-4999.