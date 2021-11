BARIBEAU, Jean-Marc



À l'Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 7 novembre 2021, à l'âge de 83 ans, est décédé monsieur Jean-Marc Baribeau, fils de feu dame Yvonne Morissette et de feu monsieur Elzéar Baribeau. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil ses enfants: Nathalie (Guy), Yan-Philip (Marie-Pier), Glenn et Dale; Louisette Côté la mère de Nathalie et Yan-Philip; ses petits-enfants: Jean-François, Sébastien, Laurence, William, Gabriel, Jacob; ses arrière-petits-enfants: Alexis et Louis; ses frères et sœurs: feu Rita, feu Raymond, Jeannine, Georgette, feu Jules, feu Jacques, Denise, Gabrielle (Camil Normandeau) et feu Francine; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciement à l'équipe des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Québec et en particulier l'infirmier de nuit, M. Hugo Lévesque qui a très bien pris soin de notre père. La famille vous accueillera pour les condoléances, en présence des cendres, au, de 9 h 30 à 11 h 15.Suivra l'inhumation des cendres au cimetière St-Charles avec la famille pour les dernières prières. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, Québec téléphone: 418 683-8666 site web: www.cancer.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.