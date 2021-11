CAUX, Robert



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, Québec, le 20 novembre 2021, à l'âge de 73 ans, est décédé monsieur Robert Caux. Né à St-Narcisse-de-Beaurivage le 29 septembre 1948, il était le fils de feu dame Germaine Dion et de feu monsieur Aurèle Caux. Il demeurait à Québec.Monsieur Caux laisse dans le deuil ses fils : Jean-François et Christian (Stéphanie Fontaine); ses petits-enfants : Samuel et Ariane; ses frères et soeurs : Donat (Francyne Dallaire), Benoît, Gisèle et Madeleine ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(e)s. La famille remercie tout le personnel de l'Auberge aux 3 pignons pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués de même qu'au personnel de l'hôpital l'Enfant-Jésus qui nous ont aidés à vivre les derniers moments en dignité. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don La fondation CERVO, Tél. : 418-663-5155, Site : www.fondationcervo.com. Les Funérailles sont sous la direction de :