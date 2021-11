DAVID, Pierre



À la Maison d'Hélène de Montmagny, le 28 août 2021, à l'âge de 65 ans, est décédé monsieur Pierre David, conjoint de madame Marjolaine Caron. Il était le fils de feu monsieur Robert David et de madame Gabrielle Messervier. Il demeurait à Montmagny. La famille accueillera parents et ami(e)s à la salle commémorative du, à compter de 9h.suivi de l'inhumation des cendres au cimetière de Montmagny.Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe Marjolaine, ses enfants: Geneviève David (Mathieu Gilbert) et Julien David; sa petite-fille Florence, sa mère Gabrielle Messervier (feu Robert David), son frère Jean David (Martine Duval), ses beaux-parents: Bernard Caron et Marguerite Boulet; son beau-frère: Christian Caron (Christine Coulombe), ainsi que ses neveux et nièces, oncles et tantes, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de la Maison d'Hélène pour leur présence réconfortante et leurs soins bienveillants. Selon les volontés de Pierre et de sa famille, vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison d'Hélène, https://www.jedonneenligne.org/maisonhelene/DIMMAISON. La direction a été confiée à la