TURGEON, Gilles



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 21 novembre 2021, entouré de l'amour des siens, est décédé monsieur Gilles Turgeon, époux de feu madame Diane Breton, fils de feu Rosario Turgeon et de feu Jeannette Samson. Il demeurait à Lévis. Il laisse dans le deuil sa fille : Geneviève (Steve Beaumont); sa petite-fille : Madeline Bédard; ses soeurs : Huguette (Denis Bouchard), feu Rolande, Lucie (Réjean Guilbault) et Chantale (Louis Arbour); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Breton : Denis (Isabelle Blanchard), feu Rita (feu Gilles Champoux), feu Serge, Marie-France (feu Pierre Poirier, Rénald Fortin) et Céline (Alain Buteau); sa compagne et amie des derniers mois, son "Ti-Loup" Monique Lehouillier; ainsi que plusieurs neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Nos plus sincères remerciements au Dr Christophe Hamel, aux aides-soignants des soins palliatifs du 4ème étage et à ceux du 9ème étage de l'Hôtel-Dieu de Lévis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis, https://fhdl.ca/faire-un-don/. En respect avec les mesures sanitaires en place, la famille vous accueillera auà compter de 11h.