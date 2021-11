BARBEAU, Diane



Nous avons le regret de vous informer du décès de madame Diane Barbeau, à l'Hôtel-Dieu de Québec, le samedi 6 novembre 2021, à l'âge de 60 ans.La famille vous accueillera aude 9 h à 11 h.Elle laisse dans le deuil sa fille Michelle, son conjoint Ashley, ses parents Jean-Roch et Yvonne, ses frères et sœurs : Carmelle, Michel et Johanne ainsi que ses neveux et nièces qu'elle considérait comme ses enfants. Elle laisse également derrière elle cousins, cousines, oncles, tantes ainsi qu'un grand nombre d'ami(es). Enfin, plusieurs se souviendront d'elle comme étant une députée engagée dans le comté de Vanier de 1994 à 2003. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation canadienne du rein, organisme auprès duquel Diane était considérablement impliquée suite à son diagnostic de cancer en 2003.