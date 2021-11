VEILLEUX, Jeannine



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 19 novembre 2021, à l'âge de 71 ans, entourée de l'amour de ses proches, est décédée madame Jeannine Veilleux. Elle était la fille de feu Laurent Veilleux et de feu Édith Paquet. Native de Saint-Georges de Beauce, elle demeurait maintenant à Loretteville (Québec) depuis 50 ans.La famille vous accueillera une heure avant la cérémonie soit à 13h pour offrir vos sympathies.Elle laisse dans le deuil son conjoint Maurice Deschamps; ses enfants: Jean-Philippe Duclos (Valérie Blouin), Anne-Marie Duclos (Martin Gingras), Jean-François Deschamps (Johanny Albert) et Guillaume Deschamps; ses petits-enfants: Joanie, Kim, Charles-Édouard, Louis-Philippe, Nathaniel, Alexandre, Gabriel, Crystal et Alexiane; ses sœurs: Suzanne Veilleux (feu Serge Marois), feu Marthe Veilleux et Ginette Veilleux; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Deschamps: Marcel, Jacques (Solange Sylvain), feu Gilles (Hélène Martel), Bertrand, Jean-Guy (Carole Charron); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier toute l'équipe de l'Hôtel-Dieu de Québec pour l'attention et les bons soins prodigués ainsi que les services offerts par le CLSC de La Jacques-Cartier et l'IRDPQ. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, 10 rue de l'Espinay, Québec (Qc), G1L 3L5.